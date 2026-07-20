Pakai Nama Asli sebagai Private Investigator, Jubun: Profesionalisme Berawal dari Transparansi

jpnn.com, JAKARTA - Private investigator Jubun menegaskan tetap menggunakan nama asli dalam menjalankan profesinya. Dia menilai identitas yang jelas menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan dan profesionalisme di bidang investigasi.

Menurut Jubun, profesi detektif selama ini kerap dikaitkan dengan sosok misterius yang menggunakan identitas samaran. Namun, dia menilai anggapan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh cerita fiksi dibandingkan praktik investigasi profesional.

Jubun mengatakan kepercayaan klien tidak dibangun melalui citra misterius, melainkan melalui rekam jejak, integritas, dan tanggung jawab.

Sebab, seorang private investigator menangani berbagai persoalan sensitif, mulai dari dugaan perselingkuhan, penipuan, penggelapan, pencarian orang, hingga sengketa bisnis.

"Sejak memulai karier sebagai private investigator, saya menggunakan nama asli. Saya percaya kepercayaan hanya dapat dibangun melalui identitas yang jelas, rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan, serta integritas yang konsisten," ujar Jubun, dalam keterangannya, Senin (20/7).

Dia menilai klien berhak mengetahui siapa sosok yang menangani kasus mereka, termasuk pihak yang memegang informasi penting dan bertanggung jawab atas setiap proses investigasi. Karena itu, transparansi dinilai menjadi salah satu fondasi profesionalisme.

"Klien berhak mengetahui siapa orang yang mereka percayai, siapa yang memegang informasi penting mereka, dan siapa yang akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu. Transparansi justru merupakan fondasi profesionalisme," katanya.

Jubun juga menanggapi pertanyaan mengenai keputusannya menampilkan istri dan anak di media sosial meski berprofesi sebagai private investigator.