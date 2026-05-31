Pakai Percintaan, Penipu Gadaikan Scoopy Pacar Sendiri dengan Alasan Urus Pernikahan

jpnn.com, LAMONGAN - Jajaran Polres Lamongan, Jawa Timur, menangkap pria berinisial R (44) yang diduga menipu. Pria paruh baya warga Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, itu disangka menggelapkan sepeda motor milik kekasihnya sendiri.

Korban ulah adalah warga Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, berinisial S (50). Penipuan itu menyebabkan korban mengalami kerugian sekitar Rp 12 juta.

Kasihumas Polres Lamongan Ipda M. Hamzaid mengatakan kasus itu terungkap setelah korban melaporkan pelaku ke polisi. Korban mengadu ke polisi karena sepeda motornya dibawa pelaku yang tidak mengembalikannya.

"Korban melapor karena sepeda motornya yang dipinjam pelaku tidak kunjung dikembalikan. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui kendaraan tersebut telah digadaikan," ujar Hamzaid, Minggu (31/5).

Hasil penyelidikan polisi mengungkap tersangka lebih dahulu memanfaatkan kepercayaan korban dengan meminta uang sebesar Rp 4,5 juta.

Kepada korban, tersangka mengaku membutuhkan dana sebesar itu untuk menyelesaikan persoalan akibat kecelakaan lalu lintas.

Karena memiliki hubungan asmara dan memercayai keterangan R, korban pun terbujuk dan bersedia menyerahkan yang sesuai permintaan pria penipu itu.

Tak berhenti di situ, pada Sabtu (23/5) sekitar pukul 11.30 WIB, tersangka kembali meminta bantuan kepada korban. Kali ini, pelaku meminjam sepeda motor Honda Scoopy milik korban dengan alasan akan digunakan untuk mengurus persyaratan pernikahan mereka.