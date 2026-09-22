Pakai Rompi Oranye, Bupati Sirajudin Lasena Minta Doa Warga untuk Fokus Proses Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena meminta doa dari masyarakat setelah resmi mengenakan rompi oranye dan menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa.

"Permintaan maaf untuk masyarakat Bolaang Mongondow Utara," kata Sirajudin saat berjalan menuju mobil tahanan dari dalam Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Selain itu, Sirajudin meminta doa warga Bolaang Mongondow Utara agar dirinya bisa fokus menjalani kasus yang menjeratnya.

"Doakan saya fokus pada proses hukum ini," katanya.

Berdasarkan laporan pewarta di lapangan, hanya Sirajudin yang tampil di hadapan publik dengan mengenakan rompi oranye KPK.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi menangkap Sirajudin dan 13 orang lainnya dalam OTT ke-21 sepanjang 2026.

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KPK mengatakan Sirajudin ditangkap bersama empat orang lainnya di Jakarta. Sementara delapan orang lainnya ditangkap di Sulawesi Utara, sedangkan seorang lainnya di Gorontalo.

KPK juga menyita uang tunai sejumlah ratusan juta rupiah dari OTT tersebut yang diamankan dari pihak-pihak terkait di Jakarta, Sulut, dan Gorontalo.