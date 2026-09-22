menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Pakai Rompi Oranye, Bupati Sirajudin Lasena Minta Doa Warga untuk Fokus Proses Hukum

Pakai Rompi Oranye, Bupati Sirajudin Lasena Minta Doa Warga untuk Fokus Proses Hukum

Pakai Rompi Oranye, Bupati Sirajudin Lasena Minta Doa Warga untuk Fokus Proses Hukum
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena berusaha menutupi muka saat berada di mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (22/9/2026). ANTARA/Rio Feisal

jpnn.com, JAKARTA - Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena meminta doa dari masyarakat setelah resmi mengenakan rompi oranye dan menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa.

"Permintaan maaf untuk masyarakat Bolaang Mongondow Utara," kata Sirajudin saat berjalan menuju mobil tahanan dari dalam Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Selain itu, Sirajudin meminta doa warga Bolaang Mongondow Utara agar dirinya bisa fokus menjalani kasus yang menjeratnya.

Baca Juga:

"Doakan saya fokus pada proses hukum ini," katanya.

Berdasarkan laporan pewarta di lapangan, hanya Sirajudin yang tampil di hadapan publik dengan mengenakan rompi oranye KPK.

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi menangkap Sirajudin dan 13 orang lainnya dalam OTT ke-21 sepanjang 2026.

Baca Juga:

KPK mengatakan Sirajudin ditangkap bersama empat orang lainnya di Jakarta. Sementara delapan orang lainnya ditangkap di Sulawesi Utara, sedangkan seorang lainnya di Gorontalo.

KPK juga menyita uang tunai sejumlah ratusan juta rupiah dari OTT tersebut yang diamankan dari pihak-pihak terkait di Jakarta, Sulut, dan Gorontalo.

Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena meminta doa dari masyarakat setelah resmi mengenakan rompi oranye dan menjadi tahanan KPK pada Selasa.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI