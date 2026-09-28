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Pakai Seragam Polri, Polisi Gadungan Memeras Wanita

Pakai Seragam Polri, Polisi Gadungan Memeras Wanita
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Personel Satreskrim Polres Bintan mengamankan pria berinisial SP yang menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan bermodus mengaku sebagai anggota Polri di Provinsi Lampung, Kamis (24/9/2026). ANTARA/HO-Humas Polres Bintan

jpnn.com, BINTAN - Polres Bintan mendalami asal-usul seragam Polri yang digunakan seorang pria berinisial SP dalam kasus dugaan pemerasan terhadap seorang perempuan dengan modus mengaku sebagai anggota kepolisian.

Kasat Reskrim Polres Bintan AKP Raden Bimo mengatakan SP telah ditangkap di Provinsi Lampung pada Kamis (24/9) setelah serangkaian penyelidikan.

"Pelaku ternyata tinggal di Lampung dan berhasil diamankan Tim Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Bintan tanpa perlawanan," kata Bimo di Bintan, Senin.

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Polisi masih mendalami perbuatan tersangka, termasuk asal-usul seragam Polri yang digunakannya untuk meyakinkan korban.

Kasus tersebut bermula ketika SP berkenalan dengan seorang perempuan berinisial I melalui aplikasi kencan Tinder pada 24 Juli 2026.

Menurut polisi, SP mengaku sebagai anggota Polri yang bertugas sebagai ajudan di Polda Jawa Barat dan menunjukkan foto dirinya mengenakan seragam kepolisian untuk mendapatkan kepercayaan korban.

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Komunikasi keduanya kemudian berlanjut melalui WhatsApp hingga menjalin hubungan jarak jauh.

Polisi menduga SP kemudian membujuk korban melakukan panggilan video bermuatan seksual dan merekamnya tanpa sepengetahuan korban.

Modus SP memeras seorang wanita hingga puluhan juta rupiah dengan memakai seragam Polri.

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