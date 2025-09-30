Pakai Teknologi Encapsulation, Suncreen Harlette Beauty Aman Bagi Kulit Sensitif

jpnn.com, JAKARTA - Harlette Beauty berhasil tampil berbeda di pasar skincare nasional dengan menghadirkan tabir surya berbasis superfood yang dipadukan dengan teknologi mutakhir.

Founder Harlette Beauty Valencia Nathania menyampaikan melalui produk Harlette Oat Probiotic Lightweight Sunscreen, brand lokal ini memperkenalkan teknologi encapsulation sunscreen yang menjadikan formulanya sangat ringan, tidak lengket, serta aman digunakan bahkan pada kulit sensitive sekalipun.

“Dengan teknologi encapsulated sunscreen, kami ingin menghadirkan tabir surya yang nyaman digunakan setiap hari. Teksturnya ringan di kulit, tidak meninggalkan white cast, sekaligus menjaga kesehatan kulit sensitif,” ujar Valencia dikutip, Selasa (30/9).

Teknologi encapsulation bekerja dengan cara membungkus partikel tabir surya dalam kapsul mikro sehingga meningkatkan efektivitas perlindungan sekaligus mengurangi risiko iritasi.

Valencia menyebut inovasi ini diperkaya dengan kandungan oat probiotic yang berfungsi memperkuat skin barrier, sehingga kulit tidak hanya terlindungi dari paparan sinar UV, tetapi juga tetap sehat dan terawat.

Dia menyebut dengan formulasi berbasis riset dan pemilihan bahan-bahan secara teliti, Valencia menyebutkan bahwa produk yang dihadirkan oleh Harlette tidak mengandung bahan chemical sehingga dapat digunakan untuk semua jenis kulit, termasuk kulit sensitive bahkan oleh remaja mulai usia 10 tahun.

Selain sunscreen, Harlette juga dikenal lewat Harlette Oatmilk Facial Wash, sabun pembersih wajah pertama di dunia yang menggunakan butiran oat asli.

Produk ini lahir dari pengalaman pribadi Valencia menghadapi masalah kulit sensitif dan kini terbukti menjadi solusi bagi banyak konsumen, termasuk remaja usia mulai 10 tahun.