Pakai 'Zamenix', Rigen Berhasil Jalani Operasi Batu Ginjal di RS Mandaya

jpnn.com, JAKARTA - Komika Rigen Rakelna baru-baru ini sukses menjalani tindakan pengangkatan batu ginjal di RS Mandaya Royal Puri.

Berbekal dukungan teknologi robotik Zamenix terbaru, satu-satunya di Asia Tenggara, prosedur tersebut dilakukan oleh Prof. dr. Ponco Birowo, Sp.U.(K), Ph.D, pakar urologi robotik terkemuka di Indonesia.

Komika dengan nama asli Muhammad Rizki Rakelna itu mengungkapkan dirinya telah didiagnosis mengalami batu ginjal sejak 4 tahun lalu.

Saat itu, ia bahkan sempat direkomendasikan untuk menjalani prosedur operasi yang melibatkan proses “membolongi” atau membuat sayatan pada kulit untuk mengakses ginjal.

Namun, ia memilih untuk menunda tindakan tersebut karena rasa takut terhadap prosedur operasi yang dinilai cukup invasif.

Akibatnya, Rigen mengaku sempat berulang kali menunda keputusan tersebut karena kekhawatiran yang ia rasakan.

“Untungnya Mandaya sudah punya teknologi robot batu ginjal ini. Kayaknya kalau enggak, (sampai sekarang) masih belum berani untuk tindakan operasi yang dibolongin itu,” ungkap komika berusia 34 tahun tersebut.

Satu hari pasca operasi, Rigen sudah dapat kembali beraktivitas seperti biasa.