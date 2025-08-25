menu
Pakaian Novak Djokovic di US Open 2025 Jadi Sorotan
Novak Djokovic di babak pertama US Open 2025. Foto: Charly Triballeau/AFP

jpnn.com - NEW YORK - Novak Djokovic memastikan tiket babak kedua atau 64 Besar US Open 2025 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Learner Tien pada babak pertama di Arthur Ashe Stadium, Senin (25/8) pagi WIB.

Itu merupakan penampilan kompetitif pertama Djokovic sejak Wimbledon 2025, Juli.

Djokovic menang 6-1, 7-6(3), 6-2.

Pemilik 24 gelar Grand Slam tampil di US Open 2025 dengan pilihan jersei kompetitif serbahitam, yang juga menjadi sorotan awak usopenorg.

"(Pakaian Djokovic) menciptakan aura mengintimidasi yang terus berlanjut hingga set pertama. Djokovic tampil dominan, hanya melakukan empat kesalahan sendiri dalam set pertama yang bersih, hanya kehilangan satu gim," bunyi kupasan awak US Open.

Djokovic kerepotan di gim kedua dan setelah jeda medis untuk mengobati lecet di jari kakinya, dia kembali tampil gemilang di set ketiga. Pertandingan selesai dalam durasi dua jam 25 menit.

Novak Djokovic memastikan tiket 64 Besar US Open 2025 setelah menaklukkan petenis tuan rumah.

