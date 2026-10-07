Pakar: Apa Urgensi Subsidi BBM Dipangkas
jpnn.com - Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan Anwar Abbas menilai pemangkasan subsidi BBM dan LPG 3 kg akan berdampak langsung pada penurunan daya beli masyarakat kelas bawah.
Anwar menjelaskan langkah tersebut memperkecil alokasi dana masyarakat lapis bawah untuk mencukupi kebutuhan hidup lainnya karena pengeluaran energi meningkat.
"Jika itu yang terjadi maka tentu kesejahteraan mereka akan berkurang dibandingkan masa sebelum subsidi dipangkas," kata Anwar dalam keterangan tertulis, Rabu (7/10).
Anwar lantas mempertanyakan alasan pemerintah memangkas subsidi ketika daya beli masyarakat sedang menurun.
Dia menilai kebijakan tersebut seharusnya ditunda hingga daya beli masyarakat lapis bawah kembali meningkat.
Terlebih dari itu, Anwar juga mempertanyakan urgensi dari pemangkasan subsidi tersebut apakah digunakan untuk menutupi kekurangan dana program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Pertanyaan saya yang kedua untuk apa urgensinya subsidi BBM dipangkas? Apakah untuk menutup kekurangan dana MBG?" katanya mempertanyakan.
Menurutnya, langkah yang lebih rasional ketimbang memangkas subsidi yakni melakukan rasionalisasi terhadap program MBG.
Pengamat menilai pemangkasan subsidi BBM dan LPG 3 kg akan berdampak langsung pada penurunan daya beli masyarakat kelas bawah.
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