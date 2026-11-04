Pakar Apresiasi Langkah Jaksa Kerahkan Ratusan Saksi demi Bongkar Tuntas TPPU Febrie

jpnn.com, JAKARTA - Babak pembuktian kasus dugaan pemerasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret mantan pejabat tinggi kejaksaan resmi menjadi momentum pengujian integritas.

Langkah tegas Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung yang mengerahkan hingga seratusan saksi untuk membongkar tuntas benang merah dengan jejaring swasta mendapat dukungan penuh pengawalan hukum.

Pakar Hukum Pidana Universitas Abdi Nusantara Pitra Romadoni Nasution menilai pusaran perkara yang melibatkan pejabat tinggi dan pihak swasta ini adalah wujud komitmen nyata institusi penegak hukum.

Menurutnya, keberanian JPU terbukti lewat ketajaman menguliti konstruksi hukum, menguak aliran dana, dan membuktikan relasi kewenangan secara cermat di muka persidangan.

"Keberanian jaksa yang sesungguhnya terletak pada keteguhan membuktikan dakwaan secara objektif tanpa tunduk pada tekanan politik, kepentingan kekuasaan, maupun opini publik," tegas Pitra.

Pitra mengapresiasi langkah taktis JPU yang menyiapkan seratusan saksi guna memperkuat pembuktian.

Dalam kerangka hukum acara pidana, strategi pengelompokkan saksi dan validasi dokumen pendukung menjadi kunci ampuh untuk menjerat pelaku serta menuntaskan pembuktian TPPU berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010.

"Menghadirkan seratusan saksi merupakan langkah strategis untuk memperkuat kualitas pembuktian. JPU tentu mampu mengelompokkan saksi secara taktis—mulai dari yang mengetahui tindak pidana asal, dokumen transaksi keuangan, hingga aliran perpindahan aset," ujar Pitra.