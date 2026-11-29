Pakar Apresiasi Langkah Progresif Kejagung Sidang In Absentia Riza Chalid dan Jurist Tan
jpnn.com, JAKARTA - Langkah tegas Kejaksaan Agung (Kejagung) menempuh mekanisme persidangan tanpa kehadiran terdakwa (in absentia) terhadap dua buronan kelas kakap, Muhammad Riza Chalid dan Jurist Tan, menuai apresiasi tinggi.
Terobosan hukum ini dinilai membuktikan komitmen Korps Adhyaksa dalam menegakkan keadilan sekaligus mengamankan pemulihan kerugian keuangan negara (asset recovery) tanpa tersandera status buron pelaku.
Pakar hukum Suparji Ahmad menegaskan bahwa langkah Kejagung tersebut merupakan tindakan hukum yang progresif, tegas, dan memiliki legitimasi yuridis yang kuat.
Merujuk Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), pengadilan berwenang memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran terdakwa yang telah dipanggil secara sah namun mangkir tanpa alasan patut.
"Langkah Kejaksaan Agung menempuh mekanisme persidangan in absentia merupakan langkah hukum yang progresif, tegas, dan memiliki legitimasi yuridis. Ketidakhadiran terdakwa tidak boleh menjadi hambatan bagi negara untuk menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan," ujar Suparji dalam keterangannya.
Meski berjalan tanpa kehadiran terdakwa, ia mengingatkan agar proses persidangan tetap menjunjung tinggi standar pembuktian, objektivitas penuntutan, serta prinsip peradilan yang adil (fair trial).
Menurut Suparji, mekanisme in absentia sangat krusial karena orientasi utama pemberantasan korupsi tidak sekadar menghukum badan pelaku, tetapi juga merampas harta hasil kejahatan sesuai Pasal 18 UU Tipikor.
Ia mendorong Kejagung terus mengoptimalkan pendekatan follow the money dan follow the asset—termasuk memanfaatkan instrumen Mutual Legal Assistance (MLA) untuk menelusuri dan menyita aset buronan di luar negeri.
Suparji juga menekankan bahwa pelaksanaan sidang in absentia tidak boleh mengendurkan upaya pencarian, penangkapan, maupun ekstradisi terhadap para buronan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Terdakwa Senpi Ilegal di Solo Cuma Dituntut 9 Bulan, Komjak Turun Tangan
- Hukum Tak Boleh Kalah! Pakar Apresiasi Kejagung Sidang In Absentia Buronan Kakap
- Peneliti BRIN Apresiasi Kejagung Tetapkan 'Raja Nikel' Tersangka TPPU Kasus Tambang Sultra
- Sahroni Dukung Kejagung Usut Korupsi Migas di Bekasi yang Merugikan Negara Rp2 Triliun
- Kejagung Sita 37,8 Kg Emas dan Uang Rp55,8 Miliar Terkait Kasus TPPU Tambang Nikel Sultra
- Info dari Kejagung soal Buronan Korupsi Riza Chalid