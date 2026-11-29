jpnn.com, JAKARTA - Langkah tegas Kejaksaan Agung (Kejagung) menempuh mekanisme persidangan tanpa kehadiran terdakwa (in absentia) terhadap dua buronan kelas kakap, Muhammad Riza Chalid dan Jurist Tan, menuai apresiasi tinggi.

Terobosan hukum ini dinilai membuktikan komitmen Korps Adhyaksa dalam menegakkan keadilan sekaligus mengamankan pemulihan kerugian keuangan negara (asset recovery) tanpa tersandera status buron pelaku.

Pakar hukum Suparji Ahmad menegaskan bahwa langkah Kejagung tersebut merupakan tindakan hukum yang progresif, tegas, dan memiliki legitimasi yuridis yang kuat.

Merujuk Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), pengadilan berwenang memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran terdakwa yang telah dipanggil secara sah namun mangkir tanpa alasan patut.

"Langkah Kejaksaan Agung menempuh mekanisme persidangan in absentia merupakan langkah hukum yang progresif, tegas, dan memiliki legitimasi yuridis. Ketidakhadiran terdakwa tidak boleh menjadi hambatan bagi negara untuk menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan," ujar Suparji dalam keterangannya.

Meski berjalan tanpa kehadiran terdakwa, ia mengingatkan agar proses persidangan tetap menjunjung tinggi standar pembuktian, objektivitas penuntutan, serta prinsip peradilan yang adil (fair trial).

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Menurut Suparji, mekanisme in absentia sangat krusial karena orientasi utama pemberantasan korupsi tidak sekadar menghukum badan pelaku, tetapi juga merampas harta hasil kejahatan sesuai Pasal 18 UU Tipikor.

Ia mendorong Kejagung terus mengoptimalkan pendekatan follow the money dan follow the asset—termasuk memanfaatkan instrumen Mutual Legal Assistance (MLA) untuk menelusuri dan menyita aset buronan di luar negeri.