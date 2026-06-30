Pakar dari Penang Edukasi Masyarakat Jakarta tentang Pentingnya Investasi Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - Stomp & Stride The Marketing Agency berkolaborasi dengan LohGuanLye Specialists Centre Penang, Malaysia, menggelar acara bertajuk "Memahami Kesehatan dari Berbagai Sudut Pandang" di Jakarta.

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan literasi masyarakat mengenai pentingnya deteksi dini dan pemeriksaan kesehatan berkala di tengah tantangan gaya hidup perkotaan.

Acara menghadirkan sejumlah dokter spesialis dari LohGuanLye Specialists Centre yang membahas berbagai isu kesehatan, mulai dari gangguan telinga, hidung, dan tenggorokan (THT), kesehatan perempuan, hingga kesehatan mata.

Melalui forum tersebut, masyarakat diajak memandang kesehatan sebagai investasi jangka panjang.

Dokter spesialis THT Dato' Dr. Lim Seh Guan menjelaskan bahwa gaya hidup di perkotaan, termasuk paparan polusi udara, dapat memicu gangguan seperti rinitis alergi kronis dan sinusitis.

Dia juga menekankan pentingnya skrining pendengaran sejak bayi baru lahir agar gangguan pendengaran dapat ditangani sedini mungkin.

Pada sesi kesehatan perempuan, Dr. Tan Hoo Seong mengingatkan bahwa kanker ginekologi, seperti kanker ovarium, serviks, dan rahim, kerap berkembang tanpa gejala pada tahap awal sehingga pemeriksaan rutin menjadi langkah penting untuk meningkatkan peluang kesembuhan.

Selain membahas skrining kanker, peserta juga memperoleh informasi mengenai layanan tes genetik untuk mendeteksi risiko kanker turunan serta program bayi tabung (IVF) yang dipadukan dengan tes genetik pra-implantasi.