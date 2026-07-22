Pakar Dorong Diplomasi Sawit Proaktif untuk Hadapi Diskriminasi Perdagangan Global

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung menekankan upaya diplomasi sawit nasional perlu menggunakan pendekatan yang lebih proaktif.

Pemerintah dinilai perlu memperkuat diplomasi kelapa sawit sebagai langkah strategis untuk menjaga daya saing komoditas nasional di tengah meningkatnya hambatan perdagangan global.

Diplomasi sawit idealnya tidak lagi bersifat reaktif, melainkan harus berfungsi sebagai instrumen intelijen pasar yang mampu mengantisipasi potensi hambatan sejak tahap perumusan kebijakan.

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Tungkot menjelaskan keberhasilan diplomasi tidak hanya diukur dari penyelesaian sengketa, tetapi juga dari efektivitas dalam mencegah kebijakan yang merugikan industri sawit nasional.

“Seharusnya diplomasi sawit yang baik adalah jika kita berhasil meredam atau mencegah timbulnya kebijakan negara lain yang merugikan industri sawit nasional," kata Tungkot di Jakarta, belum lama ini.

Tungkot mengakui diplomasi pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan hasil positif, terutama melalui strategi diversifikasi pasar ekspor sawit.

Strategi tersebut terbukti berhasil mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasar tradisional, khususnya di kawasan Uni Eropa.

Saat ini ekspor minyak sawit Indonesia telah tersebar luas ke berbagai kawasan mulai dari India, China, Pakistan, Bangladesh, Afrika, hingga Amerika Utara.