jpnn.com, JAKARTA - Penanganan dugaan korupsi tata kelola kerja sama operasi (KSO) sumur minyak antara PT Migas Bumi Bekasi dan PT Pertamina EP yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2 triliun didorong agar menyentuh akar pengambilan kebijakan.

Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta tidak hanya berhenti pada pelaksana teknis di tingkat direksi, tetapi juga mendalami peran kepala daerah.

Pakar hukum pidana Universitas Abdi Nusantara Pitra Romadoni Nasution menilai pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, merupakan bagian penting untuk mengurai konstruksi perkara secara menyeluruh.

Dalam tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kepala daerah memegang kedudukan strategis sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) pada BUMD berbentuk perusahaan umum daerah, atau menjalankan fungsi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada BUMD berbentuk perseroan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Pitra, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) perlu menelusuri secara rinci lima aspek utama terkait keterlibatan kepala daerah.

Kelima aspek tersebut meliputi keberadaan keputusan atau kebijakan Wali Kota yang berkaitan langsung dengan KSO, potensi intervensi terhadap direksi dalam menentukan mitra kerja sama, kesesuaian proses kerja sama dengan prinsip transparansi dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), dugaan adanya keuntungan pribadi maupun aliran dana dan konflik kepentingan, serta kemungkinan adanya pembiaran yang dilakukan secara sadar terhadap penyimpangan yang diketahui.

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"Prinsipnya, jangan hanya membongkar siapa yang menjalankan kebijakan, tetapi telusuri juga siapa yang membuat, menyetujui, mengendalikan, dan menikmati hasil dari kebijakan tersebut," tegas Pitra dalam keterangannya.

Meski demikian, Pitra menggarisbawahi bahwa jabatan sebagai Wali Kota maupun KPM tidak serta-merta menjadikan seseorang bertanggung jawab secara pidana atas setiap permasalahan yang terjadi di tubuh BUMD.