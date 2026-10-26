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Pakar Dorong Penegakan Hukum Karhutla yang Tegas & Objektif

Pakar Dorong Penegakan Hukum Karhutla yang Tegas & Objektif
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Ilustrasi karhutla di TN Gunung Ciremai. Foto: dok. BNPB/BPBD Kuningan

jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum lingkungan dan kehutanan Sadino mendorong penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara tegas dan berbasis bukti untuk melindungi lingkungan serta memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.

Penegakan hukum tersebut menjadi perhatian setelah Pemerintah melaporkan pemberian sanksi administratif terhadap perusahaan terkait karhutla. Sanksinya mencakup pembekuan izin disertai paksaan pemulihan ekosistem hutan, paksaan pemulihan, serta pencabutan izin.

Menurut Sadino, langkah pemerintah menindak pelanggaran perlu disertai pemeriksaan yang menjelaskan dasar pemberian sanksi dan bentuk tanggung jawab setiap perusahaan.

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“Penegakan hukum harus tegas terhadap pihak yang melanggar. Dasar penindakannya juga harus jelas, baik data, fakta lapangan, maupun kewajiban yang tidak dipenuhi, sehingga sanksi diterapkan secara tepat dan adil,” kata Sadino.

Sadino menjelaskan pemeriksaan perlu mencakup penyebab kebakaran, kondisi areal, kesiapan sarana pengendalian, serta tindakan perusahaan sebelum dan selama kebakaran berlangsung. Dengan demikian, penilaian terhadap setiap kasus dapat dilakukan secara menyeluruh.

Apabila terdapat dugaan api berasal dari luar konsesi, menurut dia, dugaan tersebut perlu diuji melalui penelusuran lapangan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan juga tetap perlu menilai pemenuhan kewajiban pemegang izin dalam mencegah dan menangani kebakaran.

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“Asal api harus ditelusuri, sementara kewajiban perusahaan dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran tetap diperiksa. Keduanya diperlukan untuk menilai tanggung jawab masing-masing pihak sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Sadino menilai kejelasan dasar penindakan akan memperkuat kepercayaan terhadap penegakan hukum sekaligus memberikan pedoman bagi pelaku usaha untuk memperbaiki kepatuhan. Penanganan perkara juga perlu disertai pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pemulihan lingkungan.

Pakar hukum lingkungan Sadino mendorong agak penindakan kasus karhutla dilakukan secara tegas dan objektif.

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