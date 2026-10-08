Pakar Dukung Gagasan Literasi Jadi Indikator Pengurangan Masa Tahanan Warga Binaan
jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum pidana UIN Syarif Hidayatullah Andi Syafran mendukung usulan Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya agar kemampuan membaca dan menulis menjadi salah satu indikator dalam pengurangan masa tahanan bagi warga binaan.
Menurutnya, hal tersebut baik diterapkan agar para warga binaan dapat membuat proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan (lapas) lebih terukur dan terkontrol.
Pasalnya, masa menjalani pidana seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan warga binaan.
"Dengan keterbatasan para tahanan di dalam lapas. Dan mereka itu menjadi jauh lebih bisa terukur dan bisa dikontrol, dan menurut saya itu sesuatu yang sangat baik,” kata Andi, Kamis (8/10/2026).
Andi menilai pendidikan dan literasi yang diterima warga binaan selama di dalam lapas dapat lebih bermanfaat. Bekal pengetahuan tersebut juga dapat membantu mereka beradaptasi setelah kembali ke masyarakat.
"Itu adalah sesuatu yang sangat baik sehingga akhirnya memang masa mereka di dalam tahanan itu betul-betul bermanfaat. Dengan pengetahuan yang diberikan saat mereka keluar dari lapas maka hal tersebut lebih berguna dan lebih mudah beradaptasi di dalam masyarakat, gitu,” ujarnya.
Kendati demikian, program tersebut perlu didukung dengan sarana pendidikan yang memadai. Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan kurikulum, tenaga pengajar, hingga fasilitas pendidikan di dalam lapas.
"Tentu juga ini harus didukung penunjang yang sepadan ya, misalnya kurikulum yang disiapkan dengan baik, kemudian tenaga pengajarnya, berikut juga fasilitas pendidikan termasuk misalnya ruang baca dan perpustakaan yang tersedia juga di lapas,” katanya.
Andi Syafran mendukung usulan Ketua Komisi XIII DPR agar kemampuan membaca dan menulisjadi salah satu indikator pengurangan masa tahanan warga binaan.
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