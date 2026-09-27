Pakar Gambut Dr. Aswin Usup Paparkan Temuan Pencegahan Karhutla

jpnn.com, JAKARTA - Pakar Gambut Dr. Aswin Usup mengapresiasi rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).

Aswin mengatakan sejak lama mengenalkan konsep pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berbasis masyarakat desa.

Bahkan, sejak sepuluh tahun lalu, tepatnya pada 2016, Aswin sudah mempraktikkan temuannya di enam provinsi, salah satunya di Riau.

Di sana, doktor lulusan Universitas Hokkaido, Jepang, itu memodifikasi sepeda motor dengan mesin pompa air. Alat ini terbukti berguna dalam upaya memudahkan penanggulangan karhutla di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.

Tak hanya motor, temuan Aswin lainnya, yaitu sumur bor juga terbukti mendukung respons yang cepat, tepat guna, dan berbiaya rendah.

“Seingat saya, modalnya hanya sekitar Rp1 juta per titik. Pemasangannya di lapangan paling lama sepuluh menit. Sepeda motor dipasangi alat (siput) pompa ke selang. Jadi, tak perlu banyak orang, cukup dua orang saja," ujar Aswin.

Melihat kapasitas Dr. Aswin dalam penanganan karhutla, belum lama ini Tim Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) Peserta Didik Sespimti Polri T.A. 2026 berkunjung ke Kampus Universitas Palangka Raya, 9 September 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Aswin menegaskan bahwa penanggulangan karhutla tidak seharusnya hanya bertumpu pada pemadaman setelah api membesar.