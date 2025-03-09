Pakar Geologi: Gempa Ulubelu Umum Terjadi di Kawasan Tektonik Aktif

jpnn.com, JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo 2,4 yang mengguncang wilayah Ulubelu, Kabupaten Tanggamus, Lampung, pada 2 Mei 2026 sekitar pukul 04.36 WIB dinilai sebagai peristiwa yang umum terjadi di kawasan tektonik aktif.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pusat gempa berada di wilayah Ulubelu dengan karakteristik gempa dangkal. Kondisi tersebut disebut wajar terjadi di wilayah dengan aktivitas tektonik tinggi.

"Kawasan Sumatra secara alami memang aktif secara tektonik. Salah satu faktor yang memengaruhi aktivitas tersebut adalah reaktivasi sesar pascagempa besar Liwa," kata Guru Besar Bidang Rekayasa Geofisika Dekat Permukaan Universitas Lampung, Prof Ahmad Zaenudin dalam keterangan persnya, Selasa (19/5).

Secara geografis, Indonesia berada di jalur Ring of Fire, yaitu kawasan dengan aktivitas kegempaan tertinggi di dunia. Khusus di Sumatera bagian selatan, aktivitas gempa dipengaruhi oleh interaksi tiga sistem tektonik utama, yakni Zona Subduksi Sunda, Sesar Sumatera atau Segmen Semangko, serta struktur geologi di sekitar Selat Sunda.

“Dalam kondisi seperti ini, gempa-gempa kecil justru dapat membantu melepaskan tekanan yang terakumulasi. Karena itu, perlu ada sosialisasi yang baik kepada masyarakat terkait kondisi geologi wilayah tersebut,” ujar Ahmad Zaenudin.

Hal senada disampaikan Guru Besar Geologi Lingkungan Universitas Gadjah Mada atau UGM, Prof. Wahyu Wilopo. Menurut dia, kondisi geologi Ulubelu perlu dianalisis secara detail dan menyeluruh karena wilayah tersebut berada di kawasan aktif.

“Secara geologis, wilayah Ulubelu memang berada di kawasan aktif yang dilalui jalur Patahan Sumatera atau Sesar Semangko. Kondisi ini membuat wilayah tersebut secara alami rentan terhadap terjadinya gempa tektonik,” kata Wahyu.

Kepala Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik UGM itu juga menjelaskan bahwa aktivitas pengeboran panas bumi, terutama injeksi fluida dan hydrofracturing, secara teori dapat menimbulkan getaran atau gempa bumi. Namun, gempa yang dipicu aktivitas tersebut umumnya berkekuatan rendah, yakni di bawah magnitudo 3, dan kerap tidak dirasakan masyarakat dalam kondisi normal.