Pakar Gizi Beri Tip Agar Susu Bisa Mengoptimalisasi Perkembangan Anak

Kombinasi zat gizi ini menjadikan susu sebagai salah satu asupan penting dalam mendukung pertumbuhan anak secara optimal.

jpnn.com, JAKARTA - Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, dr. Yulia Afrina Nasution, M.KM mengungkapkan peran susu dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak

Menurut dr. Yulia, kandungan protein hewani esensial dalam susu dibutuhkan tubuh untuk pembentukan jaringan serta perkembangan fisik.

“Protein hewani dalam susu sangat penting karena mengandung asam amino esensial yang dibutuhkan untuk pertumbuhan anak,” ujar Yulia, Jumat (24/4).

Selain itu, susu juga mengandung kalsium yang berperan dalam pembentukan tulang dan gigi, serta vitamin D yang membantu proses penyerapan kalsium dalam tubuh. 

Kombinasi zat gizi ini menjadikan susu sebagai salah satu asupan penting dalam mendukung pertumbuhan anak secara optimal.

Dokter Yulia menyebut susu juga mengandung vitamin B kompleks yang berperan dalam metabolisme energi serta membantu menjaga fungsi sistem saraf. 

“Kandungan gizi yang lengkap ini menjadikan susu sebagai bagian dari pola makan yang dapat menunjang kesehatan anak secara menyeluruh,” jelas dr. Yulia.

Namun, Yulia menegaskan konsumsi susu perlu diimbangi dengan asupan makanan lain agar kebutuhan nutrisi anak terpenuhi secara seimbang. 

