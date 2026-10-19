Pakar Harap Semua Program Prabowo Disetop, Ungkit Keracunan MBG Tanpa Pengusutan
jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai banyak program pemerintahan era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang bermasalah, sehingga perlu dihentikan.
Hal demikian dikatakan dia saat kelompok yang menamakan diri Konferensi Republik menggelar pernyataan bersama Rapor Merah Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (19/10).
"Kalau pertanyaannya, program apa? Ya, semua, sih," kata Bivitri.
Dia mengatakan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya bisa disetop, karena banyak penerima manfaat yang keracunan.
Bivitri mengatakan kasus keracunan dalam program MBG diperparah tanpa adanya pihak yang diusut.
"Orang yang meracuni saja, karena jualan cilok, segala macam, diusut. Ini enggak ada sama sekali," ucapnya.
Selain itu, Bivitri menyoroti pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) yang terus menuai polemik dan perlu disetop.
Terlebih lagi, belakangan muncul isu pembayaran gaji ASN melalui Kopdes MP yang jauh dari niat pembentukan program.
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengkritik berbagai kasus keracunan MBG tanpa dilakukan pengusutan hukum.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Hensa Bongkar PR Besar Prabowo-Gibran, dari Keracunan MBG hingga Nasionalisme Anak Muda
- Kementerian Koperasi Klaim Kopdes Bikin Hemat Kantong Hingga Rp300 Ribu
- Hasil Survei: Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Presiden Prabowo Tetap Kuat
- Survei PPI: Menteri Amran, Seskab Teddy, dan Menpora Erick Berkinerja Terbaik
- Wamensos Agus Jabo Cek Operasional 2 Kopdes Merah Putih di Magelang, Begini Pesannya
- Muncul Seruan agar Ribuan Aktivis Gabung Gerindra