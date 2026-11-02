Pakar HTN: Gibran Tak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Wapres, Impeachment?

jpnn.com - JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menanggapi soal putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah.

Menurutnya, dengan adanya putusan itu maka Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

“Secara prinsip surat keterangan yang merupakan alat bukti bahwa Gibran memenuhi syarat dalam proses pencalonan sudah dinyatakan batal,” ujar Feri pada Senin (2/11).

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“Artinya Gibran tidak lagi memenuhi syarat menjadi wakil presiden,” imbuhnya.

Menurut dia, berdasarkan ketentuan 7A 7B Undang-Undang Dasar 1945, DPR wajib mengeluarkan pendapat bahwa Gibran tak lagi memenuhi syarat sebagai wapres.

Ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 sendiri mengatur tentang mekanisme pemberhentian (pemakzulan/impeachment) Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“DPR wajib melakukan upaya untuk mengeluarkan pendapat bahwa wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat menjadi wakil presiden yang konsekuensinya berlaku proses impeachment ke depan,” katanya.

Feri menjelaskan bahwa DPR mempunyai tiga hak, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.