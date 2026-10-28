Pakar Hukum Ingatkan Pekerja Tak Gegabah Hadapi PHK Sepihak

jpnn.com, JAKARTA -

Praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak masih kerap ditemui dalam sengketa hubungan industrial.

Kondisi ini menuntut pekerja memahami hak-hak yang dijamin undang-undang guna menentukan langkah hukum yang tepat ketika perusahaan melakukan pemecatan di luar ketentuan.

Pakar hukum perusahaan Wardaniman Larosa dalam diskusi hukum program Curhat Hukum Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan, baru-baru ini, mengingatkan pekerja agar tetap tenang saat menghadapi situasi serupa.

Kendati demikian, dia menyarankan pekerja untuk mencermati alasan pemecatan, dan memahami hak yang seharusnya diterima termasuk menyimpan bukti seperti kontrak, slip gaji, serta bukti transfer.

“Pekerja jangan panik. Pahami hak-hak hukum dan berani mengambil tindakan hukum yang tepat apabila perusahaan melakukan PHK tidak sesuai ketentuan,” kata Wardaniman.

Alasan Pemberhentian Harus Sesuai Aturan

Wardaniman mengatakan perusahaan seharusnya mengupayakan agar PHK tidak terjadi.