menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Pakar Hukum Nilai Sudewo Pati Berpotensi Bebas, Simak Penjelasannya

Pakar Hukum Nilai Sudewo Pati Berpotensi Bebas, Simak Penjelasannya

Pakar Hukum Nilai Sudewo Pati Berpotensi Bebas, Simak Penjelasannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sidang dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Pati nonaktif Sudewo di PN Semarang. Foto: dok sumber

jpnn.com, SEMARANG - Pakar hukum pidana Chairul Huda menilai terdakwa Bupati Pati nonaktif Sudewo memiliki potensi cukup besar untuk bebas dari perkara yang menjeratnya.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu menilai bukti yang terungkap dalam persidangan belum cukup kuat untuk memastikan Sudewo melakukan tindak pidana korupsi. Pernyataan ini disampaikan ditemui usai sidang.

Menurut Chairul, perkara Sudewo memiliki dua klaster utama.

Baca Juga:

Pertama, dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Kedua, dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati.

Chairul secara khusus menyoroti penerapan Pasal 12 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Baca Juga:

Menurut dia, ketentuan tersebut berkaitan dengan penerimaan gratifikasi dan mensyaratkan adanya keterkaitan antara penerimaan tersebut dengan jabatan atau kewenangan yang dimiliki terdakwa.

Dalam perkara DJKA, Chairul mempertanyakan kewenangan Sudewo karena saat perkara tersebut terjadi, Sudewo merupakan anggota DPR RI dan tidak memiliki kewenangan dalam proses pengadaan barang dan jasa di DJKA.

Dosen UMJ itu menilai bukti yang terungkap dalam persidangan belum cukup kuat untuk memastikan Sudewo melakukan tindak pidana korupsi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI