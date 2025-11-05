menu
Pakar Iklan Sebut Klaim Aqua Bersumber dari Air Pegunungan Tidak Salah

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) meninjau Pabrik AQUA Mekarsari, Sukabumi, untuk memastikan transparansi sumber air dan pengelolaannya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Musyawarah Etika Dewan Periklanan Indonesia Hery Margono angkat bicara terkait klaim Aqua sebagai air minum dalam kemasan (AMDK) yang bersumber dari air pegunungan.

Menurutnya, dari sisi periklanan dan marketing bahwa posisi Aqua yang mengeklaim sebagai AMDK yang bersumber dari air pegunungan tidak salah.

Apalagi, sambung dia, hal tersebut juga sudah dibuktikan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

"Jika lembaga yang berwenang BPKN sudah mengonfirmasikan sumber air Aqua dari pegunungan, berarti boleh klaim dari pegunungan," kata Hery Margono.

Mantan sekretaris jenderal Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) ini menjelaskan bahwa yang keliru untuk dilakukan adalah klaim yang tidak berbasis pada fakta.

Dia menjelaskan, produksi sebuah iklan pun harus dilakukan berdasarkan prinsip kejujuran dan tidak boleh membuat misleading atau menyesatkan.

"Jika faktanya sumber air Aqua tidak semua bersumber dari air pegunungan maka klaim harus disesuaikan, walaupun pada mulanya bersumber dari air pegunungan," katanya.

Hery lantas menilai wajar isu sumber Aqua ini cepat menjadi perkara viral di masyarakat. Dia mengatakan, perkara yang utama adalah pelopor industri air mineral yang telah beroperasi sejak 50 tahun lalu ini telah memenangkan market share sebagai market leader AMDK.

Pakar iklan Hery Margono menyebut posisi Aqua yang mengeklaim sebagai AMDK yang bersumber dari air pegunungan tidak salah dari sisi periklanan dan marketing.

