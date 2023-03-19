Pakar: Kebakaran di Konsesi Bukan Bukti Perusahaan Sengaja Membakar

jpnn.com, JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di dalam konsesi tidak serta-merta membuktikan perusahaan pemegang izin sengaja melakukan pembakaran.

Kesimpulan mengenai penyebab dan pelaku perlu didasarkan pada pemeriksaan ilmiah, rekonstruksi kejadian, serta hasil penyelidikan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ahli kebakaran Raffles Panjaitan mengatakan publik perlu membedakan antara lokasi lahan yang terbakar dan tindakan pihak yang menyebabkan kebakaran.

Keberadaan api di suatu wilayah merupakan fakta yang harus diperiksa, tetapi belum dengan sendirinya menjelaskan siapa yang menyalakan api.

“Pernyataan terjadi kebakaran di konsesi berbeda dengan pernyataan bahwa perusahaan membakar konsesi. Pernyataan pertama menjelaskan lokasi kejadian, sedangkan pernyataan kedua menuduhkan suatu tindakan yang harus dibuktikan,” kata Raffles dalam keterangannya di Jakarta (23/9).

Menurut dia, penyelidikan perlu menjawab sejumlah pertanyaan mendasar, yakni di mana api pertama kali muncul, kapan penyalaan terjadi, bagaimana api menjalar, dan bukti apa yang menghubungkan kejadian tersebut dengan pihak tertentu.

Pemeriksaan juga perlu menguji berbagai kemungkinan, termasuk sumber penyalaan di dalam maupun di luar konsesi. Seluruh kemungkinan tersebut harus diperlakukan sebagai hipotesis yang memerlukan pembuktian, bukan kesimpulan awal.

“Api memang tidak mengikuti batas administrasi atau batas izin. Karena itu, lokasi areal yang akhirnya terbakar tidak selalu sama dengan lokasi awal penyalaan. Hubungan keduanya harus ditelusuri melalui bukti lapangan dan kronologi,” ujarnya.