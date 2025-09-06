Pakar Komunikasi: Off the Record Sakral, Informasi Otomatis Disegel

jpnn.com, JAKARTA - Pakar komunikasi dan jurnalis senior Wicaksono mengatakan bahwa off the record dalam praktik jurnalistik bukanlah basa-basi, melainkan kontrak moral.

Pandangannya itu ia sampaikan melalui tulisan berjudul “Malaikat, Iblis, dan Off the Record”.

“Suatu hari seorang pejabat mengundang kalangan pers. Di depan para wartawan, sang narasumber berbicara tentang banyak hal, termasuk isu-isu mutakhir. Suaranya pelan, penuh jeda, seolah sedang menimbang setiap kata. Lalu keluar kalimat sakral itu: ‘Semua ini off the record, ya’,” tulis Wicaksono, dikutip Sabtu (6/9).

Dia mengibaratkan narasumber sebagai malaikat yang membawa cahaya berupa pengetahuan, sedangkan wartawan adalah penjaga kitab suci yang wajib menjaga titipan itu.

Menurut Wicaksono, off the record adalah cara malaikat ini melindungi dirinya, sekaligus menjaga agar informasi tidak menimbulkan kekacauan sebelum waktunya.

"Wartawan yang mendengarkan, dalam hal ini, ibarat penjaga kitab suci, mereka berhak mendengar, tetapi tidak berhak membacakannya ke khalayak,” ujarnya.

Namun, di luar ruangan selalu ada “iblis” yang menunggu, yakni wartawan yang tidak hadir dalam pertemuan tetapi menerima bocoran dari dalam.

“Padahal, dalam tradisi jurnalisme yang sehat, off the record itu melekat pada informasi, bukan pada siapa yang mendengar. Begitu kata sakral itu diucapkan, informasi otomatis disegel, seperti kitab dengan sampul terkunci,” katanya.