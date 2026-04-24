Pakar Komunikasi UI: Strategi Gibran Hadapi Kritik JK Sudah Tepat dan Dewasa
jpnn.com, JAKARTA - Pakar komunikasi politik Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi mengapresias gaya komunikasi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming yang menyebut Wapres ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) sebagai senior, mentor dan idolanya.
Menurut Ari, pernyataan tersebut menunjukkan kedewasaan berpolitik Gibran yang semakin matang.
“Dalam beberapa waktu terakhir, pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla begitu "menohok" soal Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Hal ini tidak terlepas dari pelaporan terhadap JK ke kepolisian usai berceramah di Masjid UGM, Yogyakarta,” kata Ari dalam keterangannya, Kamis (23/4).
Direktur Eksekutif Nusakom Pratama Institute itu menilai komunikasi politik Gibran tidak terlepas dari upayanya meredam "panasnya" tensi politik akhir-akhir ini.
"Dalam teori komunikasi, upaya Gibran seperti ingin memecah spiral keheningan. Dari Elisabeth Noelle Neumann, seorang pakar politik dari Jerman, Gibran sepertinya ingin memecah dominasi arus pendapat umum tentang diri dan keluarganya,” ucap Ari.
Oleh karena itu, Ari memuji pernyataan Gibran yang tetap tenang dan santun dalam menanggapi pertanyaan publik mengenai situasi politik hari ini dan tidak terpancing untuk membuat situasi semakin memanas.
“Gibran tidak terpancing dengan pancingan pertanyaan media yang jika ditanggapi dengan emosi justru akan memperuncing suasana politik nasional menjadi semakin panas,” tegas Ari.
Dalam sepekan terakhir, pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) soal Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah menjadi sorotan publik. Hal ini tidak terlepas dari pelaporan terhadap JK ke kepolisian usai berceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.
- Kunjungan Wapres Dikritik, Pengamat Sarankan Gibran bin Jokowi Berkantor di Papua
- Pemuda Katolik Imbau JK Beri Penjelasan yang Efektif, Efisien dan Tidak Emosional
- Jokowi Mengaku Bukan Siapa-Siapa, Pengamat: Pengakuan Atas Peran Politik JK
- Tanggapan Gibran soal Pernyataan Jusuf Kalla
- Begini Cara Gibran Menyerangkan Mama Janda Papua di Hari Kartini, Luar Biasa!
- Dudung Menelaah Pernyataan JK, Tidak Temukan Delik Penistaan Agama