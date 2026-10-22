Pakar Kriminologi Sebut Larangan Total Vape Berisiko Picu Pasar Gelap

jpnn.com, JAKARTA - Wacana pelarangan total vape dinilai berisiko memperluas pasar gelap dan menyulitkan pengawasan peredaran produk yang disalahgunakan untuk narkotika.

Kriminolog Universitas Lampung (Unila) Teuku Fahmi mengatakan, pelarangan menyeluruh bukan solusi efektif untuk menekan penyalahgunaan rokok elektronik.

Menurutnya, permintaan terhadap produk vape berpotensi tetap ada meskipun peredarannya dilarang. Kondisi itu bisa mendorong transaksi berpindah ke jalur ilegal yang lebih sulit diawasi.

“Pelarangan total berisiko tinggi memicu efek bumerang dengan meluasnya pasar gelap,” kata Fahmi, Rabu (21/10).

Dia menilai penanganan seharusnya difokuskan pada pengawasan rantai pasok bahan kimia dan penindakan terhadap peredaran zat psikoaktif ilegal.

Fahmi menegaskan, persoalan utama bukan terletak pada perangkat vape, melainkan penyalahgunaan cairan yang dicampur zat terlarang.

“Titik krusial permasalahan bukan pada perangkat vape-nya, tapi pada lemahnya pengawasan dan kebocoran rantai pasok bahan kimia medis di tingkat hulu,” ujarnya.

Ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO) Paido Siahaan juga mengingatkan dampak larangan total terhadap konsumen dewasa yang menggunakan produk legal.