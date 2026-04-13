Pakar Lingkungan Ungkap Fakta Pilu Dampak Kabut Asap Karhutla

PALANGKARAYA - Pakar Lingkungan Universitas Palangka Raya (UPR), Ir. Aswin Usup, M.Sc, Ph.D., mengungkap fakta pilu dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Menurutnya, dampak Karhutla sangat merusak mimpi-mimpi generasi muda, warga desa sekitar hutan.

Aswin Usup mengungkap temuan riset mendalam timnya bahwa manusia yang terpapar asap kebakaran hutan secara berulang mengalami perubahan struktur paru-paru sebagai upaya adaptasi terhadap lingkungan.

Tubuh melakukan adaptasi yang menyedihkan: paru-paru mengurangi volume udara yang masuk agar asap yang terserap tidak terlalu banyak. Kapasitas tampung berkurang secara signifikan dan membuat kekuatan fisik korban paparan asap karhutla tidak pernah bisa optimal.

“Jadi, jangan harap ada atlet kaliber dunia dari Kalimantan kalau karhutla dibiarkan,” kata Aswin Usup menyinggung bencana kabut asap nasional 1989 dan 2019 yang melanda hutan Kalimantan dan Sumatera.

Pakar mempelajari gambut hingga Hokkaido University, Jepang itu menyatakan dampak tersebut jauh lebih fatal bagi anak-anak.

Secara alami, paru-paru balita (usia 1–5 tahun) hanya memiliki kapasitas 0,5 hingga 1,5 liter, dan anak usia sekolah sekitar 2 hingga 4 liter. Masa kanak-kanak adalah waktu krusial bagi kantong-kantong udara (alveoli) untuk tumbuh pesat.

Paparan partikel halus (PM2.5) dari asap yang menembus hingga ke alveoli memicu peradangan kronis. Jaringan paru-paru yang seharusnya elastis berubah menjadi kaku (fibrosis) untuk membentengi diri dari polusi.