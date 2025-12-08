menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Politik » Pakar Nilai Narasi Ferry Irwandi Melanggar Etika Publik

Pakar Nilai Narasi Ferry Irwandi Melanggar Etika Publik

Pakar Nilai Narasi Ferry Irwandi Melanggar Etika Publik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pakar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Indonesia Syurya Muhammad Nur. Foto: dokpri for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pakar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Indonesia Syurya Muhammad Nur menilai narasi yang disampaikan konten kreator Ferry Irwandi terkait adanya kasus horor berupa pelecehan seksual di lokasi bencana alam di Sumatra telah melanggar etika komunikasi publik.

"Penyampaian isu pelecehan seksual di lokasi bencana yang disebarkan lewat konten oleh Ferry ini tanpa verifikasi memadai dan berpotensi melukai psikologis korban," kata Syurya dalam keterangan kepada wartawan, Senin (8/12).

Menurut Syurya, dalam situasi darurat bencana, ruang publik seharusnya diisi oleh pesan empati, edukasi, dan penguatan solidaritas, bukan eksploitasi isu sensitif untuk kepentingan konten.

Baca Juga:

“Isu kekerasan seksual itu sangat sensitif dan berdampak langsung pada kondisi psikologis korban. Ketika disampaikan secara serampangan oleh konten kreator seperti Ferry ini di ruang publik, apalagi untuk membangun narasi dramatis, itu jelas melanggar etika komunikasi publik,” lanjutnya.

Dia juga mengkritik cara Ferry membingkai gerakan donasi yang seolah-olah menempatkan negara dalam posisi tidak hadir.

Dalam perspektif komunikasi politik, pola semacam itu dinilai sebagai upaya menciptakan framing ‘negara gagal’ di tengah kerja nyata pemerintah di lapangan.

Baca Juga:

“Donasi adalah tindakan mulia. Tapi ketika Ferry cara membungkusnya dengan pesan yang menyudutkan negara, maka nilainya bergeser dari kemanusiaan menjadi alat pembentukan opini politik,” tandasnya.

Syurya menegaskan narasi semacam ini berisiko memunculkan distrust masyarakat terhadap negara.

Pakar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Indonesia Syurya Muhammad Nur menilai narasi Ferry Irwandi terkait kasus pemerkosaan di lokasi bencana salah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI