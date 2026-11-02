Pakar Nilai Serangan Politik kepada Gibran Imbas Posisi yang Makin Strategis

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai semakin strategis dalam kalkulasi politik nasional. Posisinya sebagai wakil presiden, tingkat pengenalan publik yang tinggi, serta peluang dalam kontestasi politik mendatang membuat Gibran tetap menjadi figur yang diperhitungkan, sekaligus menghadapi berbagai serangan politik.

Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia Chamad Hojin menilai dinamika tersebut tidak terlepas dari posisi Gibran dalam struktur kekuasaan dan prospek politiknya ke depan.

"Kekuatan seorang tokoh tidak hanya ditentukan oleh jabatan yang sedang diemban, tetapi juga oleh daya tawarnya dalam perebutan kekuasaan berikutnya," ujar Chamad.

Dalam konteks tersebut, Gibran memiliki sejumlah modal politik yang membuat posisinya tetap relevan. Selain menjabat wakil presiden, Gibran mempunyai tingkat pengenalan publik yang luas dan masih masuk dalam bursa kandidat potensial untuk kontestasi mendatang.

Namun, posisi tersebut juga menempatkan Gibran di tengah berbagai polemik, mulai dari persoalan administrasi pendidikan, rivalitas politik, hingga perdebatan mengenai latar belakang keluarganya.

Chamad menyoroti bagaimana kritik terhadap Gibran terlihat dominan dalam percakapan media sosial. Meski demikian, intensitas kritik di ruang digital tidak dapat langsung diartikan sebagai gambaran sikap mayoritas masyarakat.

Menurutnya, karakter media sosial yang mengutamakan interaksi membuat konten kontroversial dan perdebatan politik lebih mudah memperoleh perhatian.

“Suara yang terdengar paling keras di media sosial belum tentu mewakili mayoritas sesungguhnya,” tulis Chamad.