Pakar Optimistis Target Lifting 610 Barel Per Hari Bisa Dijalankan dengan Baik

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaksanakan percepatan eksplorasi, optimalisasi lapangan eksisting, serta perbaikan iklim investasi guna mencapai target 610 ribu barel per hari (bph) pada 2027.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan lifting minyak mencapai 610 ribu barel per hari (bph) pada 2027.

Langkah itu dinilai sebagai tantangan di tengah penurunan alamiah produksi lapangan minyak nasional.

Pakar kebijakan publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Padjadjaran (Unpad) Bonti Wiradinata menilai target lifting 610 ribu bph tidak semata-mata dapat dilihat sebagai angka produksi.

Menurut dia, target tersebut memiliki posisi strategis untuk menjaga ketahanan energi Indonesia di tengah ketidakpastian geopolitik dan volatilitas pasar energi global.

“Target 610.000 barel per hari pada RAPBN 2027 memiliki fungsi sebagai pertahanan dasar (defensive baseline) untuk menjaga daya tawar (bargaining power) Indonesia di tengah volatilitas pasar global,” kata Bonti di Jakarta, Selasa (18/8).

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Dia menilai arah kebijakan Kementerian ESDM dengan melakukan percepatan eksplorasi greenfield, optimalisasi lapangan eksisting dengan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR), serta perbaikan iklim investasi merupakan kombinasi kebijakan yang tepat.

“Sudah tepat sasaran karena mengadopsi pendekatan tritunggal intervensi kebijakan, intervensi jangka pendek, jangka panjang, dan penyediaan fasilitas fiskal, untuk menyelesaikan akar masalah penurunan produksi hulu migas,” ujar Bonti.