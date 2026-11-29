jpnn.com, YOGYAKARTA - Pakar pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof. Akif Khilmiyah mendorong pemerintah memberikan kepastian dan jaminan penghasilan dasar yang layak bagi tenaga pendidik, khususnya guru honorer dan guru sekolah swasta.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Yogyakarta, Minggu (29/11/2026), Akif menilai kesenjangan kesejahteraan finansial guru di Indonesia masih tergolong besar. Kondisi tersebut tetap terjadi meskipun wacana kenaikan gaji tenaga pendidik kembali mencuat pada momentum peringatan Hari Guru Nasional 2026.

Oleh karena itu, kepastian regulasi dan jaminan standar penghasilan dasar dinilai mendesak untuk segera diwujudkan agar kesejahteraan guru honorer maupun swasta tidak tertinggal.

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?"Kesejahteraan finansial guru di Indonesia itu masih menghadapi kesenjangan yang besar, terutama pada guru honorer dan sebagian besar guru swasta," ujar Akif.

?Ia mengungkapkan masih terdapat guru honorer berpenghasilan sekitar Rp500 ribu per bulan, bahkan sebagian guru pendidikan anak usia dini (PAUD) menerima sekitar Rp300 ribu per bulan, sehingga memaksa mereka mencari pekerjaan sampingan hingga berutang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

?Akif menjelaskan ketimpangan tersebut dipicu perbedaan mekanisme pembiayaan dan tata kelola antara sekolah negeri dan swasta. Gaji guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) mengikuti ketentuan pemerintah, sedangkan sekolah swasta sangat bergantung pada kemampuan finansial lembaga, jumlah siswa, serta penerimaan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).

?"Gaji guru harus rutin, sementara uang masuk yang dari siswa itu tidak semuanya masuk," katanya.

?Terkait rencana kenaikan gaji guru, ia meminta pemerintah tidak sekadar melontarkan janji tanpa kejelasan mekanisme dan waktu pelaksanaan.

?"Memang pemerintah tidak sekadar hanya janji mau menaikkan, apalagi sampai bilang nanti-nanti," tegas dia.