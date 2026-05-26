menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » Pakar Sebut BPA dari Galon Guna Ulang Bisa Berkaitan dengan Pubertas Dini

Pakar Sebut BPA dari Galon Guna Ulang Bisa Berkaitan dengan Pubertas Dini

Pakar Sebut BPA dari Galon Guna Ulang Bisa Berkaitan dengan Pubertas Dini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pakar sebut paparan BPA dari galon guna ulang bisa berkaitan dengan pubertas dini anak. Foto: JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pakar obstetri dan ginekologi Budi Wiweko mengingatkan paparan Bisphenol A (BPA) dari galon dan kemasan plastik makanan maupun minuman guna ulang dapat berkaitan dengan pubertas dini pada anak.

Dalam “Podcast Raditya Dika” bertajuk “Akibat Puber Terlalu Cepat”, Prof. Budi yang akrab disapa Prof. Iko menjelaskan terdapat zat kimia di lingkungan yang dapat mengganggu mekanisme kerja hormon manusia.

“Zat-zat yang terdapat di lingkungan itu bisa mengganggu mekanisme kerja hormon,” ujar Prof. Iko.

Baca Juga:

Menurut dia, pubertas dini dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik tidak dapat dikontrol, sementara faktor lingkungan masih dapat diminimalkan, termasuk paparan zat pengganggu hormon dari kemasan makanan, minuman, dan polutan.

Prof. Iko menjelaskan BPA memiliki sifat menyerupai hormon estrogen sehingga dapat memengaruhi organ tubuh tertentu.

“Dia bisa menyerupai hormon estrogen. Dia bisa bekerja di tempat kerjanya estrogen,” katanya.

Baca Juga:

Dia menambahkan, paparan BPA pada usia dini dapat memicu perkembangan organ reproduksi lebih cepat sehingga berpotensi menyebabkan pubertas dini pada anak perempuan.

Selain perubahan fisik, pubertas dini juga disebut dapat memicu tekanan psikologis karena perkembangan tubuh anak terjadi lebih cepat dibandingkan teman seusianya.

Pakar sebut paparan BPA dari galon guna ulang bisa berkaitan dengan pubertas dini anak.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI