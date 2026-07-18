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Pakar Sebut Diplomasi Prabowo Buka Peluang Investasi bagi Indonesia

Pakar Sebut Diplomasi Prabowo Buka Peluang Investasi bagi Indonesia
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Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong bertemu dalam agenda tahunan Leaders’ Retreat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/7). Foto: Dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Pakar komunikasi dan manajemen M. Fariza Y. Irawady menilai komunikasi internasional Presiden Prabowo Subianto berhasil memperkuat kepercayaan dunia terhadap Indonesia.

Menurutnya, kepercayaan menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menarik investasi dan memperluas kerja sama ekonomi di tengah persaingan global.

Fariza mengatakan konsistensi Presiden Prabowo menyampaikan visi pembangunan di berbagai forum internasional telah membangun persepsi positif mengenai Indonesia sebagai negara yang memiliki kepemimpinan kuat, arah pembangunan yang jelas, serta komitmen terhadap stabilitas ekonomi.

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"Keandalan komunikasi internasional Presiden Prabowo membuat Indonesia makin dipercaya oleh berbagai negara dan pelaku usaha global. Kepercayaan tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat kerja sama ekonomi, investasi, dan pembangunan nasional," kata Fariza dalam keterangannya di Jakarta, baru-baru ini.

Dia mencontohkan pidato Presiden Prabowo pada World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, yang menegaskan pentingnya perdamaian, stabilitas, tata kelola pemerintahan yang baik, dan pengelolaan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Prabowo juga memperkenalkan Danantara sebagai instrumen strategis pengelolaan investasi nasional.

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Fariza menilai meningkatnya kepercayaan internasional terhadap Indonesia juga tercermin dari intensitas diplomasi bilateral yang dilakukan pemerintah.

Dalam kurun sepekan, Presiden Prabowo menerima kunjungan Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, dan Perdana Menteri India Narendra Modi.

Pakar menilai komunikasi internasional Presiden Prabowo memperkuat kepercayaan global terhadap Indonesia.

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