Pakar Sebut Rakyat Berharap Kejagung Tuntut Maksimal Koruptor MBG

jpnn.com, JAKARTA - Penanganan kasus dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan kerja keras dan ketuntasan dari penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kejagung didorong untuk mencari seluruh data bukti aset para pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) hingga tuntas, baik yang berada di dalam maupun luar negeri.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menegaskan bahwa pelacakan aset secara komprehensif menjadi kunci utama agar seluruh harta hasil kejahatan bisa disita dan dikembalikan kepada negara.

"Ini menjadi tugas berat dari Kejagung, tetapi kalau tugas itu menjadi bagian dari ibadah dan tugas negara, maka seberat apa pun akan terasa ringan. Aset-asetnya harus ditelusuri baik di dalam maupun luar negeri agar semuanya bisa dikembalikan ke negara," ujar Ujang saat dihubungi.

Ujang membeberkan bahwa korupsi merupakan kejahatan kerah putih yang sangat merusak bangsa, terlebih perkara ini menyasar program prioritas milik Presiden.

Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) diharapkan dapat menjatuhkan tuntutan pidana terberat demi menghadirkan rasa keadilan dan efek jera.

"Kita berharap keadilan dari para hakim dan penuntut umum untuk memaksimalkan tuntutannya. Tentu rakyat menunggu seperti apa tuntutan yang akan diberikan," tegasnya.

Selain penindakan terhadap individu, Ujang juga mendesak Kejagung agar tidak ragu mengeksekusi aturan hukum untuk menjerat entitas korporasi yang terlibat.