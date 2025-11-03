Pakar Siber Ini Ungkap Ciri-ciri Pelaku Penipuan Digital & Cara Mudah Mengantasinya
jpnn.com - Pakar siber dari GHO Cyber Security and Fraud Management Finnet Indonesia, Sudhista Febriawan Wira Pratama menyoroti modus penipuan digital yang saat ini semakin banyak dan beragam.
Menurut Sudhista, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat literasi keamanan siber masyarakat masih menjadi catatan dan tantangan besar.
Cara pelaku melakukan penipuan secara digital juga bermacam-macam, mulai fake call dan phishing hingga social engineering yang memanfaatkan kepercayaan antar individu.
Kolaborasi antara pemegang otoritas, penyedia layanan, dan upaya edukasi publik serta perilaku dan kewaspadaan digital, menurutnya menjadi salah satu kunci penting menghindari penipuan tersebut.
Sudhista mengungkap ciri utama pelaku penipuan digital biasanya tergesa-gesa, menjanjikan hadiah atau meminta data sensitif.
Oleh karena itu, masyarakat perlu tahu langkah mitigasi sederhananya, yakni jangan klik link yang dikirim pelaku penipuan, jangan membagikan OTP, instal aplikasi hanya dari sumber resmi, dan selalu verifikasi sumber komunikasi.
Dia menjelaskan sistem keamanan digital yang dimiliki penyedia infrastruktur seperti Finnet memang sudah dirancang berlapis mencakup fraud detection, data protection dan monitoring realtime.
"Namun, perlu dipahami bahwa banyak kasus penipuan digital terjadi bukan karena kelemahan sistem, melainkan karena manipulasi sosial yang menargetkan pengguna langsung," ujar Sudhista, di Jakarta, Senin (3/11/2025).
