Pakar Soroti Antrean BBM di Sumatra, Panic Buying Akibat Ketidakpastian Info
jpnn.com, JAKARTA - Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyoroti fenomena panic buying bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di lokasi bencana wilayah Sumatera dan Aceh.
Menurut Nur Hidayat, hal tersebut terjadi karena ketidakpastian informasi, sehingga memunculkan keresahan di publik.
Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat menyaksikan fenomena yang berulang setiap bencana, di Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh.
Pemandangan warga mengantre, SPBU tertentu menutup layanan, dan rumor yang menyebar cepat menjadi hal lumrah.
Kondisi tersebut terjadi padahal pemerintah dan badan usaha menyatakan pasokan aman.
Nur Hidayat menilai masalah kebijakan publik muncul, mempertemukan klaim "stok tersedia" dengan pengalaman warga yang merasa "BBM sulit didapat".
Dua kenyataan tersebut bisa sama-sama benar, tetapi berada di tempat yang berbeda.
Nur Hidayat pun menekankan pentingnya mengubah perspektif terhadap bahan bakar saat kondisi darurat.
Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyoroti fenomena panic buying bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di lokasi bencana.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Jangan Cuma Pulih, Pakar Sebut Banjir Sumatra Harus Jadi Momen Perbaikan Sistematik
- Pakar Tekankan 3 Poin Penting Penanganan Isu BBM di Lokasi Banjir Sumatra
- Legislator PDIP Tantang Basarnas Berani Buka-Bukaan soal Penyebab Banjir Sumatra
- Bahas Banjir Sumatra & Kiamat, Cak Imin Ajak Bahlil hingga Raja Juli Tobat Nasuhah
- PalmCo Maksimalkan Pengiriman Bantuan ke Wilayah Terisolasi di Sumut & Aceh
- Pertamina Patra Niaga Sediakan Layanan Telepon BBM untuk Penanganan Bencana Sumatra