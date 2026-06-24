Pakar Soroti Logo Koperasi dalam Pesan Kesehatan Iklan Aqua

jpnn.com, JAKARTA - Kemunculan logo koperasi pada panel Pesan Kesehatan dalam iklan Aqua menjadi sorotan.

Sejumlah pakar menilai penggunaan logo koperasi dalam pesan kesehatan berpotensi membingungkan konsumen karena koperasi bukan lembaga yang dikenal publik sebagai pihak yang memberikan edukasi atau rekomendasi kesehatan.

Dalam iklan yang beredar, panel Pesan Kesehatan muncul di bagian akhir video dan berisi ajakan untuk mencegah dehidrasi dengan minum air mineral. Pada panel tersebut juga terdapat logo koperasi yang berafiliasi dengan organisasi profesi kedokteran.

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Menurut pakar, kombinasi antara pesan kesehatan dan logo koperasi dapat menimbulkan pertanyaan di benak masyarakat.

Sebab, koperasi umumnya dikenal sebagai lembaga yang mengelola kegiatan ekonomi anggotanya, bukan sebagai pihak yang memberikan pesan kesehatan kepada publik.

Ketua Badan Pengawas Periklanan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (BPP-P3I) Susilo Dwihatmanto, mengatakan simbol yang dekat dengan profesi dokter dapat memengaruhi cara konsumen memahami sebuah iklan.

Dalam dunia periklanan, kondisi ini dikenal sebagai bias otoritas.

“Mengapa dipakai bias otoritas? Karena kalau dokter yang ngomong, dianggapnya sudah pasti benar,” kata Susilo.