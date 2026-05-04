Pakar Soroti Pentingnya Loyalitas Konsumen di Pasar AMDK

jpnn.com, JAKARTA - Peluncuran merek air minum dalam kemasan (AMDK) Aquviva dari Wings Group dinilai berhasil menarik perhatian konsumen sejak debutnya pada Februari 2025.

Strategi promosi masif dan harga yang kompetitif disebut mampu mendorong uji coba produk (trial) dalam skala besar di pasar.

Namun, sejumlah pengamat menilai klaim keberhasilan Aquviva dalam menyalip pemimpin pasar masih terlalu dini.

Praktisi komunikasi pemasaran sekaligus peneliti di LSPR Institute Safaruddin Husada, mengatakan lonjakan penjualan awal belum mencerminkan keberhasilan jangka panjang.

“Masih terlalu dini untuk menyebut sukses dalam konteks pangsa pasar. Saat ini Aquviva baru menciptakan awareness awal dan mendorong trial konsumen,” ujar Safaruddin, dalam keterangannya, Senin (4/5).

Dia menambahkan, indikator keberhasilan merek seharusnya terlihat dari pembelian ulang, distribusi merata, serta pangsa pasar yang stabil.

Pandangan serupa disampaikan Yuswohady, Managing Partner Inventure, yang menilai periode satu tahun belum cukup untuk mengukur daya tahan merek FMCG.

“Minimal lima tahun jika mampu mempertahankan pangsa pasar secara konsisten, baru bisa dikatakan berhasil,” kata Yuswohady.