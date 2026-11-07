Pakar Soroti Peran Sentral Seskab Teddy dalam Komunikasi Publik Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Bawono Kumoro menilai Menteri Sekretaris Kabinet (seskab) Teddy Indra Wijaya aktif berperan dalam melakukan komunikasi publik pemerintah.

Itu terutama saat kebijakan Presiden Prabowo Subianto menghadapi sorotan luas.

"Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo, Seskab relatif paling sering mengambil peran komunikasi publik di lingkungan pemerintahan mengenai agenda-agenda dan kebijakan Presiden Prabowo termasuk menjelaskan berbagai kebijakan tersebut secara langsung," ujar Bawono

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Peran komunikasi publik dari Seksab kembali terlihat dalam mengomunikasikan instruksi strategis Presiden Prabowo mengenai revitalisasi Stasiun Gambir belum lama ini.

"Seskab menjadi orang pertama melakukan komunikasi kepada publik mengenai gagasan dari Presiden mengenai revitalisasi stasiun kereta api Gambir dan rencana untuk pengembangan infrastruktur transportasi di kota Jakarta dan di Bali," kata Bawono

Bawono lebih lanjut menjelaskan peran komunikasi publik tersebut juga terlihat saat pemerintah menghadapi isu-isu memiliki potensi memunculkan kritik publik luas, seperti dinamika pelaksanaan program-program prioritas hingga harmonisasi birokrasi kementerian. (dil/jpnn)