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Pakar Tumbuh Kembang: Sampai Remaja Anak Harus Minum Susu

Pakar Tumbuh Kembang: Sampai Remaja Anak Harus Minum Susu
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Dokter Spesialis Anak Konsultan Tumbuh Kembang, Prof. DR. dr. Rini Sekartini, Sp.A(K), saat peluncuran AceKid di Hotel Kempinski, Jakarta, Minggu (7/6). Foto: Elvi R.A/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Spesialis Anak Konsultan Tumbuh Kembang, Prof. DR. dr. Rini Sekartini, Sp.A(K), mengungkapkan konsumsi susu sangat penting bagi tumbuh kembang anak, terutama soal kepadatan tulang.

“Anak itu perlu minum susu sampai kapan? Sampai remaja harus minum susu. Pada masa anak, kita harus menabung kalsium dari bayi sampai remaja,” ujar Prof. Rini saat konferensi pers AceKid di Jakarta, Minggu (7/6/2026). 

Menurutnya, proses pembentukan massa tulang berlangsung sangat aktif selama masa pertumbuhan. 

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Oleh karena itu, jika kebutuhan kalsium tidak terpenuhi secara optimal, perkembangan tulang dikhawatirkan tidak mencapai potensi maksimal yang seharusnya. 

“Masa kanak-kanak dan remaja sering disebut sebagai periode investasi kesehatan tulang,” ujar Prof. Rini.

Selain dikenal sebagai sumber kalsium, susu juga mengandung berbagai zat gizi lain yang berperan penting dalam mendukung tumbuh kembang anak

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Kandungan protein, vitamin, mineral, dan karbohidrat di dalamnya membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian yang diperlukan tubuh untuk berkembang secara optimal.

“Susu merupakan bahan pangan yang mudah diterima oleh anak. Dalam susu terdapat kalsium, protein, dan juga jenis karbohidrat yang penting untuk mendukung tumbuh kembang,” kata Prof. Rini. 

Dokter Spesialis Anak Konsultan Tumbuh Kembang, Prof. DR. dr. Rini Sekartini, Sp.A(K), mengungkapkan konsumsi susu sangat penting bagi tumbuh kembang anak

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