menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Industri » Pakar Ungkap Keunggulan Sorgum untuk Jadi Bioetanol

Pakar Ungkap Keunggulan Sorgum untuk Jadi Bioetanol

Pakar Ungkap Keunggulan Sorgum untuk Jadi Bioetanol
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Uji Jalan B50 Lembang, Jawa Barat, Selasa (21/4/2026). ANTARA/Putu Indah Savitri/aa.

jpnn.com, JAKARTA - Pakar energi dari Universitas Indonesia Ali Ahmudi Achyak menilai pengembangan bioetanol dari sorgum merupakan gagasan yang tepat.

Pasalnya, masyarakat Indonesia lebih sedikit yang mengkonsumsi sorgum dibanding beras, jagung dan gandum. 

“Agar tidak mengganggu ketahanan pangan,” ujar Ali.

Baca Juga:

Peneliti bioenergi itu mengatakan persyaratan lahan untuk menanam sorgum tidaklah sulit.

Lebih lanjut ia mengatakan sorgum bisa tumbuh di lahan yang kering, kurang air, di lahan bekas hutan gundul, hingga di daerah-daerah pesisir pantai yang kering.

“Kalau dikembangkan, misalnya di pesisir selatan Jawa, kemudian NTT, NTB, di pesisir barat Sumatera, itu bisa besar dan menjadi pasokan bioetanol,” kata Ali.

Baca Juga:

Di sisi lain, kata dia, bila pemerintah mengembangkan bioetanol dari bahan-bahan pangan pokok, seperti tebu, singkong, hingga jagung, dikhawatirkan bioetanol mengganggu program ketahanan pangan.

Ali berpandangan, bila pemerintah akan menggunakan tebu untuk pengembangan bioetanol, pemerintah harus betul-betul menghitung berapa kebutuhan gula dibanding produksi tebu nasional agar tidak mengganggu ketahanan pangan.

Pakar energi dari Universitas Indonesia Ali Ahmudi Achyak menilai pengembangan bioetanol dari sorgum merupakan gagasan yang tepat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI