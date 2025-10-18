Pakar Ungkap Nuklir Bisa Jadi Solusi Efisien untuk Swasembada Energi

jpnn.com, JAKARTA - Energi nuklir dinilai sebagai salah satu solusi strategis bagi Indonesia dalam mencapai swasembada energi nasional.

Hal itu diungkapkan Peneliti energi dari Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi (STT MIgas) Balikpapan, Dr. Andi Jumardi dalam diskusi publik bertema “Meneropong 1 Tahun Kemandirian Energi Nasional Era Prabowo–Gibran dari Borneo” di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (17/10).

Andi menyebutkan selain murah dan efisien, nuklir juga dinilai mampu memperkuat ketahanan energi di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan keterbatasan sumber daya fosil.

“Kalau berbicara soal energi, terutama untuk kelistrikan, pengembangan potensi nuklir itu sangat penting. Orang yang memiliki konsentrasi di bidang energi pasti setuju soal nuklir,” kata Andi.

Andi menilai Kalimantan menjadi salah satu wilayah potensial untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) karena kondisi geologinya relatif aman dari gempa. Menurut Andi, hasil penelitian menunjukkan Kalimantan Barat memiliki cadangan uranium yang bisa diperkaya dan memenuhi kriteria keekonomian untuk mendukung proyek PLTN nasional.

“Saya pernah terlibat dalam penelitian tentang small modular reactor dan uranium yang diperkaya. Yang lebih potensial untuk pengembangan PLTN justru di Kalimantan Barat, karena di sana ada cadangan uranium yang bisa memenuhi aspek keekonomian,” ujarnya.

Senada dengan Andi, ekonom Universitas Mulawarman (Unmul) Purwadi Purwoharsojo menyebut energi nuklir justru bisa menjadi solusi “manusiawi” untuk kesejahteraan rakyat. Sebab, selain bakal membuat listrik menjadi murah, PLTN juga rendah emisi.

Dia menilai riset-riset Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sudah sangat maju, namun belum diimplementasikan secara serius.