jpnn.com, JAKARTA - Langkah Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memperkuat kerja sama mineral kritis dengan Korea Selatan (Korsel) dinilai positif bagi Indonesia.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengatakan kerja sama tersebut memiliki nilai strategis mengingat Indonesia mempunyai cadangan mineral penting yang dibutuhkan industri masa depan.

Sebab, komoditas seperti nikel, bauksit, timah, dan tembaga menjadi modal utama Indonesia untuk meningkatkan daya saing sekaligus memperluas pasar ekspor produk mineral bernilai tambah.

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"Dengan deklarasi ASEAN tersebut, RI bisa punya pasar yang lebih luas, membuka peluang investasi, dan kerja sama pengolahan mineral," kata Bisman, Minggu (22/11).

Menurut Bisman, kemitraan dengan Korsel menjadi semakin relevan karena negara tersebut memiliki keunggulan teknologi dalam industri baterai, material maju, dan manufaktur elektronik.

Dia juga menilai kombinasi sumber daya mineral Indonesia dengan kemampuan teknologi Korsel dinilai dapat mempercepat pembangunan ekosistem industri yang terintegrasi dari sektor pertambangan hingga produksi barang jadi.

"Korsel unggul dalam aspek teknologi industri baterai, material maju, dan manufaktur elektronik. Oleh karena itu, kerja samanya harus diarahkan pada transfer teknologi, pengembangan SDM, dan penguasaan teknologi," ujarnya.

Investasi Korsel perlu diarahkan untuk membangun industri manufaktur lanjutan, bukan hanya fasilitas pengolahan bahan mentah atau produk antara.