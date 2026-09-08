Pakar Ungkap Setiap Anak Punya Kebutuhan Tumbuh Kembang Berbeda

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu periode penting yang perlu menjadi perhatian adalah 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Dokter spesialis anak, dr. Hendra Wardhana, Sp.A mengatakan setiap tahap tumbuh kembang anak memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda.

Hal itu diungkapkan dr. Hendra dalam edukasi yang digelar Kalbe Nutritionals melalui Morinaga menghadirkan Early Life Nutrition 2026: Next Gen(re)parenting di Semarang.

Menurut dr. Hendra, untuk mendukung Si Kecil tumbuh menjadi Future Leader, stimulasi yang tepat perlu berjalan beriringan dengan pemenuhan nutrisi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

"Mulai dari perkembangan otak dan kesehatan saluran cerna hingga menghadapi kondisi anak yang tidak cocok dengan susu sapi maupun picky eater, orang tua perlu mendapatkan informasi yang tepat agar dapat memberikan dukungan secara optimal," ujar dr. Hendra.

Adapun Melalui Early Life Nutrition 2026: Next Gen(re)parenting, Morinaga menghadirkan ruang bagi orang tua untuk mendapatkan informasi dari para ahli sekaligus berbagi pengalaman tanpa merasa dihakimi.

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Kegiatan ini dikemas melalui sesi edukatif dan interaktif yang membahas berbagai tantangan dalam mendampingi anak sejak masa awal kehidupannya.

Salah satu sesi utama dalam Early Life Nutrition 2026: Next Gen(re)parenting adalah talk show bertajuk “Fact or Feeling”.