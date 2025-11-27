Paket Combo Asia Satukan Konten Olahraga dan Hiburan Premium

jpnn.com, JAKARTA - VISION+, anak usaha PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN), bekerja sama dengan platform hiburan global iQIYI meluncurkan paket langganan terbaru bertajuk “Combo Asia”.

Kolaborasi ini membawa konsep Streaming The New Asia yang menonjolkan penggabungan konten olahraga, hiburan premium Asia, serta original series dari kedua platform.

Peluncuran “Combo Asia” digelar di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, dengan memperkenalkan sinergi inovatif dua platform OTT Asia tersebut.

Acara turut dihadiri sejumlah selebritas yang memeriahkan rangkaian peluncuran. Kolaborasi ini diharapkan memperluas pilihan hiburan sekaligus memperkuat penetrasi konten Asia di Indonesia.

Melalui paket ini, pelanggan mendapatkan akses ke tayangan olahraga dunia melalui VISION+ Premium Sports serta beragam drama, film, anime, dan variety show melalui iQIYI VIP Standard.

Pengguna juga dapat menikmati channel TV nasional dan internasional, serta deretan original series dan microdrama dari kedua layanan.

Deputy CEO VISION+, Clarissa Tanoesoedibjo, menyampaikan bahwa “Combo Asia” menjadi tonggak penting bagi VISION+.

“Kami ingin memberikan pengalaman streaming yang lengkap dengan menggabungkan kekuatan konten lokal, olahraga eksklusif, dan hiburan premium Asia dalam satu paket yang mudah diakses,” ujar Clarissa, dalam keterangannya, Kamis (27/11).