Pakistan Serang 10 Lokasi Peluncuran Drone di Afghanistan

jpnn.com - MOSKOW - Pakistan meluncurkan serangan udara ke 10 lokasi peluncuran dan penyimpanan pesawat nirawak atau drone di Afghanistan.

Hal itu diungkap Menteri Informasi Pakistan Attaullah Tarar pada Kamis (24/9).

"Pakistan mengecam keras penerobosan wilayah Pakistan yang disengaja dan melanggar hukum dengan pesawat nirawak pada 23 September 2026 yang diluncurkan dari wilayah Afghanistan…Dalam menjalankan hak kedaulatannya membela diri, Pakistan melakukan serangan udara dan serangan drone yang presisi terhadap 10 lokasi di Afghanistan, yang digunakan untuk meluncurkan dan menyimpan drone-drone ini," kata Tarar di platform X.

Menurut Tarar, serangan-serangan itu dilakukan secara senjaga, presisi, terukur dan proporsional.

Selain itu, serangan-serangan itu juga dibatasi secara ketat pada sasaran-sasaran militer yang telah teridentifikasi.

Sebelumnya pada Kamis, portal berita Tolonews melaporkan bahwa Pakistan menyerang Kota Kandahar di Afghanistan selatan.

Otoritas Afghanistan dilaporkan telah mengumumkan bahwa serangan tersebut mengenai area kota yang tidak berpenghuni dan tak menimbulkan kerusakan apa pun. (antara/jpnn)