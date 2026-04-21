menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Internasional » Timur Tengah » Paksa Masuk Masjid Al-Aqsa, Pemukim Israel Kibarkan Bendera

Paksa Masuk Masjid Al-Aqsa, Pemukim Israel Kibarkan Bendera

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Masjid Al-Aqsa. Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

jpnn.com, YERUSALEM - Dikawal ketat pasukan pendudukan Israel, para pemukim Yahudi menerobos masuk kompleks Masjid Al-Aqsa, Selasa.

"Puluhan pemukim menyerbu halaman Masjid Al-Aqsa dan mengibarkan bendera Israel," kata sejumlah sumber lokal.

Selain itu, mereka juga melakukan ritual Talmud atau doa Talmud, kegiatan yang kerap dianggap provokatif di dalam kompleks.

Baca Juga:

Sumber tersebut menambahkan bahwa kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan gerakan "Bukit Bait Suci" telah menyebarkan seruan hasutan untuk memobilisasi para pemukim supaya menyerbu Masjid Al-Aqsa.

Seruan itu juga mencakup ajakan pengibaran bendera Israel di halaman masjid, khususnya Rabu mendatang, dengan dalih "Hari Kemerdekaan".

Pemerintah Provinsi Yerusalem menilai serius serangan-serangan ini, menganggapnya sebagai serangan langsung terhadap kesucian masjid sekaligus sebagai upaya untuk memaksakan realitas Yahudi secara paksa. (antara/jpnn)

Baca Juga:

Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

Sumber WAFA
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI