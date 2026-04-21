Paksa Masuk Masjid Al-Aqsa, Pemukim Israel Kibarkan Bendera

jpnn.com, YERUSALEM - Dikawal ketat pasukan pendudukan Israel, para pemukim Yahudi menerobos masuk kompleks Masjid Al-Aqsa, Selasa.

"Puluhan pemukim menyerbu halaman Masjid Al-Aqsa dan mengibarkan bendera Israel," kata sejumlah sumber lokal.

Selain itu, mereka juga melakukan ritual Talmud atau doa Talmud, kegiatan yang kerap dianggap provokatif di dalam kompleks.

Sumber tersebut menambahkan bahwa kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan gerakan "Bukit Bait Suci" telah menyebarkan seruan hasutan untuk memobilisasi para pemukim supaya menyerbu Masjid Al-Aqsa.

Seruan itu juga mencakup ajakan pengibaran bendera Israel di halaman masjid, khususnya Rabu mendatang, dengan dalih "Hari Kemerdekaan".

Pemerintah Provinsi Yerusalem menilai serius serangan-serangan ini, menganggapnya sebagai serangan langsung terhadap kesucian masjid sekaligus sebagai upaya untuk memaksakan realitas Yahudi secara paksa. (antara/jpnn)