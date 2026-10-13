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Palembang Bidik Potensi 3.400 Ton Jelantah Per Tahun untuk Bahan Bakar Pesawat

Palembang Bidik Potensi 3.400 Ton Jelantah Per Tahun untuk Bahan Bakar Pesawat
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Ketua TP PKK Kota Palembang Dewi Sastrani. Foto: Diskominfo Palembang.

jpnn.com, PALEMBANG - Minyak jelantah yang selama ini kerap dibuang setelah digunakan memasak berpotensi menjadi sumber energi ramah lingkungan. 

Di Palembang, limbah rumah tangga tersebut akan dikumpulkan dan diolah menjadi bahan baku bioavtur atau bahan bakar pesawat, sekaligus membuka peluang tambahan pendapatan bagi keluarga.

Rencana pengembangan program ini dibahas dalam audiensi antara TP PKK Kota Palembang, TP PKK Provinsi Sumatera Selatan dan pihak Fudwest di Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Selasa (13/10/2026).

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Ketua TP PKK Kota Palembang Dewi Sastrani mengatakan pengolahan minyak jelantah menjadi bahan baku bioavtur menjadi salah satu upaya mengatasi persoalan limbah rumah tangga sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan lingkungan.

Program tersebut nantinya melibatkan kader PKK secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan, 107 kelurahan, hingga kelompok Dasawisma di setiap RT dan RW. Dengan jaringan tersebut, pengumpulan minyak jelantah diharapkan dapat menjangkau lebih banyak rumah tangga.

"Selain menjaga kesehatan keluarga dengan membatasi penggunaan minyak goreng maksimal dua kali pakai, program ini juga menjadi bagian dari upaya TP PKK dalam meningkatkan perekonomian keluarga," kata Dewi.

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Komisaris Fudwest Widiono menjelaskan kebiasaan membuang minyak jelantah ke wastafel atau saluran air dapat menimbulkan persoalan lingkungan. Menurutnya, satu liter minyak jelantah yang dibuang berpotensi mencemari hingga satu juta liter air tanah serta menyumbat saluran air.

Sementara itu, potensi minyak jelantah di Palembang diperkirakan mencapai 3.400 ton per tahun. Jumlah tersebut dinilai dapat menjadi peluang untuk mengembangkan pengelolaan limbah rumah tangga menjadi bahan baku energi alternatif.

Palembang membidik potensi 3.400 ton minyak jelantah per tahun untuk diolah menjadi bahan bakar pesawat.

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