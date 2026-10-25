Palembang Dapat Bantuan Rp10 M untuk Penanganan Karhutla

jpnn.com - PALEMBANG - Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, mendapat alokasi Rp 10 miliar dari pemerintah pusat untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan serta dampak kesehatan yang ditimbulkan kabut asap.

"Informasi mengenai bantuan dana Rp10 miliar ini baru kami terima pada Kamis lalu melalui Pemerintah Provinsi (Sumsel),” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Palembang Kemas Haikal, Minggu (25/10).

Bantuan penanganan karhutla ini menjadi yang pertama diterima Pemkot Palembang dari pemerintah pusat.

Menurut Haikal, dana itu akan digunakan untuk memperkuat upaya penanggulangan karhutla, termasuk optimalisasi operasi pemadaman serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung.

Selain untuk pemadaman, fokus penggunaan anggaran tersebut mencakup upaya perlindungan kesehatan masyarakat yang terdampak kabut asap, seperti penyediaan dan pembagian masker, penanganan warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), serta penyiapan fasilitas Rumah Sehat Bebas Asap.

"Selanjutnya, Pemkot Palembang sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/8481/SJ tanggal 23 Oktober 2026 tentang Penggunaan Bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan Keuangan dalam Rangka Penanganan Karhutla langsung rapat koordinasi untuk pengalokasian anggaran sesuai dengan surat edaran tersebut," ujar Haikal.

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Bantuan Rp10 miliar ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan Pemkot Palembang menghadapi dampak karhutla, terutama ketika kabut asap menyebabkan penurunan kualitas udara dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan bagi masyarakat.

Pemkot Palembang juga berkomitmen memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku.